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Канада виділить понад 24 млн доларів на ППО для України

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року

Канада виділить 24,5 мільйона доларів очолюваному Великобританією партнерству, яке купує для України обладнання протиповітряної оборони. Про повідомляє міністерство оборони Канади з посиланням на міністра Білла Блера.

У його заяві йдеться, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

Ця ініціатива була започаткована в червні 2023 року кількома країнами, включаючи Данію, Нідерланди, Велику Британію та Сполучені Штати, і має на меті забезпечити терміново необхідні ракети протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захиститися від ракетних ударів і атак дронами з боку Росії. Тоді ці країни заявили про спільну поставку в Україну сотень ракет ППО.

У червні на той момент міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів Україна вже змогла побудувати «надійну систему протиповітряного захисту» і продовжує її розвивати. Нині є припущення, що Росія, як і минулого року, атакуватиме об'єкти енергетичної інфраструктури України.

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