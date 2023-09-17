Канада виділить понад 24 млн доларів на ППО для України

Канада виділить 24,5 мільйона доларів очолюваному Великобританією партнерству, яке купує для України обладнання протиповітряної оборони. Про повідомляє міністерство оборони Канади з посиланням на міністра Білла Блера.



У його заяві йдеться, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.



Ця ініціатива була започаткована в червні 2023 року кількома країнами, включаючи Данію, Нідерланди, Велику Британію та Сполучені Штати, і має на меті забезпечити терміново необхідні ракети протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захиститися від ракетних ударів і атак дронами з боку Росії. Тоді ці країни заявили про спільну поставку в Україну сотень ракет ППО.