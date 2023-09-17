Канада виділить понад 24 млн доларів на ППО для України

Канада виділить 24,5 мільйона доларів очолюваному Великобританією партнерству, яке купує для України обладнання протиповітряної оборони. Про повідомляє міністерство оборони Канади з посиланням на міністра Білла Блера.
У його заяві йдеться, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.
Ця ініціатива була започаткована в червні 2023 року кількома країнами, включаючи Данію, Нідерланди, Велику Британію та Сполучені Штати, і має на меті забезпечити терміново необхідні ракети протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захиститися від ракетних ударів і атак дронами з боку Росії. Тоді ці країни заявили про спільну поставку в Україну сотень ракет ППО.
У червні на той момент міністр оборони Олексій Резніков заявив, що завдяки допомозі країн-партнерів Україна вже змогла побудувати «надійну систему протиповітряного захисту» і продовжує її розвивати. Нині є припущення, що Росія, як і минулого року, атакуватиме об'єкти енергетичної інфраструктури України.
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