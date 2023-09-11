Шмигаль: Україна розраховує на допомогу Німеччини в зміцненні системи ППО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок – про це повідомляє пресслужба уряду ввечері 11 вересня.

Він звернув увагу на те, що Німеччина є одним із лідерів у постачанні військової допомоги Україні. Також, за його словами, Київ «сподівається якнайшвидше отримати ракети Taurus».

«Важливо також максимально захистити українські міста й цивільну інфраструктуру. Розраховуємо на допомогу Німеччини у зміцненні системи ППО», – зазначив Шмигаль.

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Крім того, сторони обговорили співпрацю в сфері енергетики. Зокрема, Шмигаль подякував Берліну за допомогу в проєкті вітрової електростанції в Чорнобильській зоні відчуження.

Бербок повідомляла про співпрацю України та Німеччини в сфері енергетики раніше під час пресконференції з головою МЗС Дмитром Кулебою 11 вересня.

Німеччина в серпні передала Україні ще один пакет військової допомоги, що якого увійшли дві пускові системи IRIS-T SLS.