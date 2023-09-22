Залужний поспілкувався з Міллі: говорили про наступ ЗСУ та посилення оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Розповів про обстановку на фронті, перебіг наших оборонних та наступальних операцій. Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно», - розповів Залужний у телеграмі за підсумками розмови.

Головнокомандувач ЗСУ та Міллі «окремо зупинилися на потребах українських військових».

«Важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги. І подякував особисто генералу Міллі», – заявив він.

Залужний нагадав, що у вересні у Міллі завершується термін повноважень на посаді очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США.

«З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі», – заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що Міллі познайомив його з наступником.

«На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником – генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини», – заявив він.

15 вересня Залужний разом з керівником ГУР Кирилом Будановим та іншими генералами обговорив потреби українських військ та ситуацію на фронті з американськими та британськими партнерами.