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Залужний обговорив із начальником штабу армії Франції потреби ЗСУ і підготовку військових

Залужний повідомив, що розповів французькому колезі про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції ЗСУ

Головнокомандувач Збройних силами України Валерій Залужний під час телефонної розмови із начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром потреби української армії і питання підготовки військових на території Франції.

«У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська і питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції», – йдеться в повідомленні українського головнокомандувача у фейсбуці.

Залужний повідомив, що розповів французькому колезі про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції ЗСУ.

«Домовилися залишатися на зв’язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України», – додав Залужний.

Тьєрі Бюркар у квітні був з візитом в Україні.

Останніми тижнями ЗСУ повідомляють про наступ на південному фронті. Генштаб ЗСУ 7 вересня повідомив про успіх українських військових в районах південніше Роботиного та західніше Вербового.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.

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