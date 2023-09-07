Залужний обговорив із начальником штабу армії Франції потреби ЗСУ і підготовку військових

Головнокомандувач Збройних силами України Валерій Залужний під час телефонної розмови із начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром потреби української армії і питання підготовки військових на території Франції.

«У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська і питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції», – йдеться в повідомленні українського головнокомандувача у фейсбуці.

Залужний повідомив, що розповів французькому колезі про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції ЗСУ.

«Домовилися залишатися на зв’язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України», – додав Залужний.

Тьєрі Бюркар у квітні був з візитом в Україні.

Останніми тижнями ЗСУ повідомляють про наступ на південному фронті. Генштаб ЗСУ 7 вересня повідомив про успіх українських військових в районах південніше Роботиного та західніше Вербового.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.