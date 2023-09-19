Залужний повідомив про узгодження з командувачами на південному фронті подальших кроків ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про зустріч з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання на південному фронті.

«Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз. Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території», – написав Залужний у фейсбуці.

За даними Генштабу ЗСУ, нині сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

18 вересня у Міноборони повідомляли, що від початку наступу на південному напрямку сили оборони звільнили 260 квадратних кілометрів території. У відомстві казали: по всьому півдню армія РФ перебуває у стані оборони.