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Залужний повідомив про узгодження з командувачами на південному фронті подальших кроків ЗСУ

«Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про зустріч з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання на південному фронті.

«Обговорили та узгодили послідовність наших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз. Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території», – написав Залужний у фейсбуці.

За даними Генштабу ЗСУ, нині сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

18 вересня у Міноборони повідомляли, що від початку наступу на південному напрямку сили оборони звільнили 260 квадратних кілометрів території. У відомстві казали: по всьому півдню армія РФ перебуває у стані оборони.

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