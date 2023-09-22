Зеленський у Канаді обговорив із Трюдо оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – про це він повідомив 22 вересня.

«Серед основних питань – оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, економічна та інвестиційна співпраця», – заявив він.

Голова канадського уряду Джастін Трюдо раніше привітав Зеленського в парламенті Канади, де наразі триває урочисте засіданя.

«Тут, як і у вашій Верховній Раді, ми віддані захисту та промоції демократії. Ми продовжимо робити це разом із вами, коли ви захищаєте своє – надаючи гуманітарну, військову та фінансову допомогу», – прокоментував він.

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Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Канади 22 вересня. Раніше ця поїздка не анонсувалася. Як повідомив офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, канадський лідер планує «підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України».