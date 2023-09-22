«Тривають важкі бої біля Кліщіївки в районі залізниці» – речник ЗСУ Євлаш

У районі Кліщіївки тривають важкі бої, зокрема, поблизу залізниці, через яку відбувається постачання російських сил. Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Ранок) заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Про те і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити у окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша», – сказав Євлаш.

Раніше, Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ», казав він.

Звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило українські війська до одного з основних шляхів постачання до Бахмута, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Цей тактичний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну колію, яка пролягає вздовж насипу між Кліщіївкою та Т 05-13, створюючи перешкоду, яку легко захистити», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зауважує, що недавнє передислокування російських ВДВ із Бахмута до півдня України, ймовірно, послабило оборону Росії навколо Бахмута.