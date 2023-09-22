Розвідка Британії: вибухи на аеродромі біля Москви можуть бути найбільшою стратегічною проблемою для лідерів РФ

Вибухи на аеродромі Чкаловський неподалік Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для лідерів Росії, вважають у Міністерстві оборони Британії.



У відомстві звертають увагу, що за останні чотири дні як Росія, так і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу. Надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах і командних пунктах в окупованому Криму і Краснодарському краї та Підмосков’ї.



«Однак вибухи на авіабазі Чкаловський поблизу Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів. Це чутливе місце, оскільки тут розміщені спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів», – йдеться у повідомленні міністерства, яке посилається на дані британської розвідки.

Розвідка звертає увагу на повідомлення про пошкодження літака спеціальної місії: точний варіант залишається невідомим, але ці цінні літаки виконують місії, які включають збір електронної розвідувальної інформації



Британські військові констатують, що протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях на території України.



«Ця незвичайна інтенсивність, ймовірно, частково є відповіддю на інциденти в Росії та Криму. Оскільки наземний бій є відносно статичним, кожна сторона шукає переваги, завдаючи удару по стратегічному тилу противника», – додають у розвідці Британії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на аеродромі Чкаловський неподалік від Москви 18 вересня невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер. За даними розвідки, вибухівку заклали під літаками Ан-148 та Іл-20 (обидва належать до 354-го авіаполку спеціального призначення), а також під вертоліт Мі-28Н. У ГУР кажуть, що ушкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення.

Росія ці повідомлення не коментувала. Інформацію про подію не вдалося знайти у відкритих джерелах. Найчастіше повідомлення про атаки по території Росії можна перевірити за допомогою очевидців, а знищену техніку можна побачити на супутникових знімках.

Згодом журналісти Радіо Свобода порівняли знімок аеродрому «Чкаловський» із фото, яке ГУР показало як знімок за 18 вересня. На знімку за 19 вересня видно, що з попереднього місця на аеродромі було переміщено два Ан-148. На місці залишився лише Іл-20.



Роздільна здатність супутникових знімків поки не дозволяє редакції підтвердити або визначити ступінь пошкоджень.