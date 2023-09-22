У Кременчуці неподалік місця влучання ракети розгорнули наметове містечко – мер

У Кременчуці неподалік від місця влучання крилатої ракети російської армії розгорнули наметове містечко, повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Неподалік місця подій розгорнули намети забезпечення працівників екстрених служб та працівників, залучених до ліквідації наслідків. Забезпечили питну воду, харчування, засоби індивідуального захисту, чергування медпрацівника», – написав він.

Ввечері 22 вересня армія РФ вдарила крилатими ракетами по Кременчуку. Наразі відомо про 15 поранених людей та про одного загиблого, заявив голова Полтавської області Дмитро Лунін.

Вночі проти 20 вересня російські військові неодноразово атакували Полтавщину. Голова області повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.