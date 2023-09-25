ЗСУ могли знищити командувача ЧФ РФ: що буде з боєздатністю Чорноморського флоту?

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі 22 вересня були ліквідовані 34 російські офіцери – у тому числі, й командувач флоту.

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Ракетна атака на штаб ЧФ РФ у Севастополі відбулася 22 вересня – за даними ССО, у цей час там проводилася нарада керівного складу флоту. За даними західних ЗМІ, Україна застосувала британсько-французькі ракети Scalp/Storm Shadow. Після удару до будівлі штабу з'їхалося багато швидких, а центр міста перекрили. У Міноборони Росії заявили про одного зниклого безвісти окупанта в результаті атаки – хоча до цього повідомляло про загиблого.

Голова ГУР Міноборони України Буданов повідомляв 23 вересня, що поранено командувача угруповання російських сил на Запорізькому напрямку генерал-полковника Олександра Романчука і генерал-лейтенанта Олега Цекова – але не підтвердив інформацію про загибель командувача флоту.

Ймовірно, загиблий Віктор Соколов очолював ЧФ РФ з кінця літа 2022 року – вже влітку 2023 року він отримав звання адмірала. Соколов, ймовірно, – найвищий офіцер армії РФ, знищений під час великої війни Росії проти України.

Наскільки критично для боєздатності ЧФ РФ вбивство командувача?

Як окупанти у Криму відреагують на ефективну роботу України по всьому півострові?

І чому ЗСУ приділяють таку увагу Криму – у той час, коли продовжується наступ на Токмак та Бахмут?

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