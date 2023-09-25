Чоловік поранений через обстріл Вовчанська – Офіс генпрокурора

Російські війська вдарили по Вовчанську в Харківській області, повідомив Офіс генерального прокурора 25 вересня.

За повідомленням, російська армія почала обстрілу Вовчанськ близько 15 години у понеділок.

«Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Уламками придавило 73-річного чоловіка. Наразі його госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Як додає Офіс, станом на 16:51 обстріли міста не припинялися. Слідчі дії планують почати після припинення обстрілу.

Читайте також: На Харківщині водій вантажівки перебуває у тяжкому стані після підриву на вибуховому пристрої – ОВА

Водночас правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження про порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.