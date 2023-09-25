Британія передала Україні обладнання для розмінування

Британія передала України понад 1500 комплектів обладнання для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, йдеться в пресрелізі Міноборони країни.

В оборонному відомстві Сполученого Королівства зазначили, що надання обладнання та проведення навчань українських військових «були забезпечені з метою поліпшити здатність України знешкоджувати міни».

«Це включає понад 1500 комплектів обладнання для розмінування та знешкодження вибухових боєприпасів, включаючи необхідне навчання», – йдеться у пресрелізі.

Окрім цього, сапери Королівського інженерного корпусу провели для українських військових тренінг зі знешкодження мін, боєприпасів та інших вибухових пристроїв, які використовуються на території України.

«Цей детальний і спеціалізований пакет навчає українських бійців розпізнавати боєприпаси, опановувати методи утилізації та процедури пошуку для протидії саморобним вибуховим пристроям, мінам, мінам-пасткам та відбійним пристроям», – йдеться в документі.

За даними британського відомства, навчання включає в себе інструктаж щодо підготовки звіту про загрозу, планування операції зі знешкодження мін, а також практичні заняття з очищення великих ділянок землі, системи траншей, бункерів та цивільних будівель.

«Солдати використовують металошукачі та комплекти для вилучення мін, навчають адаптації наявного обладнання на передовій. Українські військові також пройшли навчання на обладнанні, наданому Великою Британією, зокрема на детекторах VALLON», – йдеться у повідомленні.

Минулого року в Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали жителів Одеської області не відвідувати пляжі через те, що вони були заміновані. Повідомляли про загибель і поранення людей через підрив у морі.

У травні цього року в Одеській РВА повідомили про підготовку до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у межах Одеси. Після підриву греблі на Каховській ГЕС у червні влада заявила про найбільшуекологічну катастрофу в Україні, зокрема забруднення Чорного моря.