У МАГАТЕ підтвердили замінування Запорізької АЕС

На території окупованої російськими військами Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені ними раніше, зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі.

«Під час обходу (території ЗАЕС – ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ відвідали головні щити управління енергоблоків №2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані «холодної» зупинки, а енергоблок №6 – у стані «гарячої» зупинки. Крім того, команда відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

«Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління», – заявили в МАГАТЕ.

Експерти також підтвердили, що «рівні радіації на ЗАЕС у нормі».

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити ці дані через окупацію ЗАЕС російськими військами.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну.