Іран скасував для кількох експертів МАГАТЕ доступ до інспекції своїх ядерних об’єктів

Тегеран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що він відкликав призначення кількох експертів з цієї агенції ООН, відряджених для перевірки діяльності зі збагачення урану в Ірані – про це повідомив генеральний директор установи Рафаель Ґроссі в заяві 16 вересня.

За словами Ґроссі, ці інспектори є одними з найбільш досвідчених експертів агентства з «унікальними знаннями в технології збагачення».

«Вони провели важливу роботу з перевірки на збагачувальних підприємствах в Ірані, які перебувають під гарантіями агентства», – додав він.

За оцінкою генерального директора, цим рішенням іранська влада «фактично усунула приблизно третину основної групи найдосвідченіших інспекторів агентства, призначених для Ірану».

Крок Тегерана, хоча й формально дозволений Угодою про гарантії щодо нерозповсюдження ядерної зброї, підважує здатність МАГАТЕ проводити інспекції в країні, додає Ґроссі.

Пізніше Міністерство закордонних справ Ірану поскаржилося, що Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина політизували правління МАГАТЕ задля власних інтересів. Водночас Тегеран планує продовжити співпрацювати з ядерною організацією.

«На жаль, незважаючи на позитивну, конструктивну та постійну взаємодію Ірану з агентством, три європейські країни та Сполучені Штати зловживали Радою керівників (МАГАТЕ – ред.) у своїх власних політичних цілях», – заявив речник МЗС Насер Канаані.

Жодної причини рішення щодо інспекторів Іран одразу не озвучив.

Раніше цього року Тегеран пообіцяв співпрацювати з ядерною службою ООН для вирішення невирішених питань після того, як інспекції – згідно з міжнародним Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) – як повідомляється, показали, що Тегеран збагатив уран майже до рівня класу ядерної зброї.

13 вересня понад 60 країн вимагали від Ірану негайно відповісти на питання щодо його ядерної програми в заяві, яку зачитав датський дипломат на засіданні ради директорів МАГАТЕ у Відні.

У заяві вимагалося від Тегерана розкрити поточне розташування ядерних матеріалів з колишніх секретних об'єктів і надати роз’яснення інших неясностей щодо запасів урану в Ірані. Згодом Сполучені Штати та три їхні європейські союзники пригрозили Тегерану ще однією резолюцією ООН, хоча не уточнили, коли та чи справді планують це зробити.

Ґроссі вважає, що останній крок Тегерана був надмірною реакцією на ці вимоги. Він закликав Тегеран «переглянути своє рішення і повернутися на шлях співпраці з агентством».

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма призначена суто для цивільних цілей.

Ці події відбулися на тлі зусиль, спрямованих на відродження ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами, яка послабила міжнародні економічні санкції в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана. Президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з угоди, мотивуючи це порушенням Тегераном духу угоди та підтримкою екстремістів у регіоні – звинувачення, які Іран заперечує.

Вашингтон почав відновлювати санкції проти Тегерана, але інші підписанти з тих пір працювали, щоб врятувати угоду.