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На кінець серпня на атомних станціях України перебували 116 експертів МАГАТЕ – Ґроссі

За даними Рафаеля Ґроссі, персонал на окупованій Запорізькій атомній електростанції продовжує моніторити дотримання п’яти принципів атомної безпеки

На кінець серпня на всіх п’яти атомних електростанціях України перебували 53 місії Міжнародного агентства атомної енергії, повідомив генеральний директор Рафаель Ґроссі. Про це він заявив у виступі перед правлінням МАГАТЕ 11 вересня.

«На 31 серпня 53 місії, які складаються зі 116 співробітників агентства були відряджені в рамках постійної присутності до всіх п’яти атомних об’єктів України», – сказав він.

Зокрема, за даними Ґроссі, персонал на окупованій Запорізькій атомній електростанції продовжує моніторити дотримання п’яти принципів атомної безпеки.

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«Військова присутність (Росії – ред.) залишається на об’єкті, а військові дії очевидно мають місце поблизу станції, що викликає занепокоєння щодо ядерної безпеки на станції», – додав гендиректор МАГАТЕ.

Ґроссі також представив членам правління звіт «Ядерна безпека, надійність та запобіжні заходи в Україні».

Днями гендиректор МАГАТЕ повідомив, що на території Запорізької атомної електростанції «за останній тиждень пролунало багато вибухів», а ситуація на об’єкті «залишається вкрай нестабільною».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.

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