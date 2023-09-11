На кінець серпня на атомних станціях України перебували 116 експертів МАГАТЕ – Ґроссі

На кінець серпня на всіх п’яти атомних електростанціях України перебували 53 місії Міжнародного агентства атомної енергії, повідомив генеральний директор Рафаель Ґроссі. Про це він заявив у виступі перед правлінням МАГАТЕ 11 вересня.

«На 31 серпня 53 місії, які складаються зі 116 співробітників агентства були відряджені в рамках постійної присутності до всіх п’яти атомних об’єктів України», – сказав він.

Зокрема, за даними Ґроссі, персонал на окупованій Запорізькій атомній електростанції продовжує моніторити дотримання п’яти принципів атомної безпеки.

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«Військова присутність (Росії – ред.) залишається на об’єкті, а військові дії очевидно мають місце поблизу станції, що викликає занепокоєння щодо ядерної безпеки на станції», – додав гендиректор МАГАТЕ.

Ґроссі також представив членам правління звіт «Ядерна безпека, надійність та запобіжні заходи в Україні».

Днями гендиректор МАГАТЕ повідомив, що на території Запорізької атомної електростанції «за останній тиждень пролунало багато вибухів», а ситуація на об’єкті «залишається вкрай нестабільною».

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.