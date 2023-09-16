Іран: батька дівчини, смерть якої спричинила масові протести, затримали в роковини її загибелі

Іранська влада ненадовго затримала батька 22-річної дівчини, чия смерть в ув’язненні рівно рік тому спровокувала рік масових протестів проти чинного. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Амджад Аміні, батько покійної Махси Аміні, був затриманий біля свого дому 16 вересня та доставлений до міністерства розвідки в його рідному місті Сагез для допиту.

Пізніше джерела, близькі до цієї справи, повідомили Радіо Свобода, що Аміні відпустили додому після допиту. Водночас йому повідомили про заборону для нього та інших членів родини залишати дім протягом дня.

Їхній будинок оточили силовики, які перекрили вулицю, щоб запобігти публічним проявам інакомислення.

Тим часом офіційні іранські медіа повідомили про арешти груп, звинувачених у підготовці заворушень або сприянні «ворожим ЗМІ» на роковини, а президент Ірану напередодні зустрівся з родинами військових, які, як повідомляється, загинули з початку заворушень.

У першу річницю смерті Аміні, яка мала курдське походження, в багатьох містах Ірану посилили заходи безпеки після ночі протестів із засудженням верховного лідера країни та вимогами щодо прав жінок.

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У столиці Тегерані та великих містах, таких як Мешхед на північному сході та Шираз на півдні, демонстранти кидали виклик репресіям увечері 15 вересня, вигукуючи гасла, зокрема «Смерть диктатору!» та «Жінка, життя, свобода!».

Поліція та сили безпеки проводили облави та інші прояви придушення протягом останніх тижнів і застерігали сім’ю Аміні та інших від заходів на честь роковин її смерті, погрожуючи серйозними наслідками.

Тим не менш, пізно ввечері 15 вересня скандування та інші акції протесту були щонайменше в десятку районів столиці та в низці інших міст.

Повідомляється, що сім’я Аміні опублікувала текст із повідомленням про «традиційну та релігійну церемонію» на її могилі, але скасувала анонс через погрози.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) описала, що влада Ірану «придушує інакомислення» протягом останніх тижнів на тлі «посилених репресій», щоб завадити мирному вираженню думок напередодні роковин 16 вересня. Група вказує на «залякування, арешти, судові переслідування та суди над активістами, митцями, дисидентами, юристами, науковцями, студентами та членами сімей тих, хто загинув під час протестів 2022 року».

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Міністерство фінансів США 15 вересня повідомило, що Вашингтон запровадив нові санкції проти понад 20 осіб і організацій, пов’язаних з «насильницьким придушенням» Іраном протестів через смерть Аміні.

22-річна Махса Аміні у вересні минулого року була затримана поліцією моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Незабаром в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Також були страти. З початку 2023 року в Ірані було страчено 423 особи, хоча припускається, що фактична цифра може бути значно вищою. Рівень страт в Ірані різко зріс на тлі широкомасштабних протестів після смерті Махси Аміні.