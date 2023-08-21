Правозахисники: Іран стратив ще вісьмох людей за останні три доби

За словами місцевих активістів, в Ірані стратили щонайменше вісім осіб, більшість з яких були ув’язнені за злочини, пов’язані з наркотиками, протягом трьох днів. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Ініціатива Baluch Activists Campaign заявила 21 серпня, що у в’язниці Захедан відбулися чотири страти у справах про злочини, пов’язані з наркотиками. Група ідентифікувала жертв як Абдулсамада Хадема, 29-річного жителя Захака, Якуба Еджбарі, батька восьми дітей із села Каркарук, Мохаммада Анвара Барахуї та особу на прізвище Канбарзехі. Двоє останніх були із Захедана, розташованого в південно-східній провінції Сістан-Белуджистан.

Крім того, двох в’язнів-белуджів – Абдулсамад Шахузехі та Махмод Ріґі – стратили у в’язниці Захедан 19 серпня після того, як їм винесли вироки за спільне вбивство, яке датується 2012 роком.

Правозахисна група заявила, що з квітня було страчено 84 ув’язнених белуджів, у тому числі чотирьох жінок.

Окремі повідомлення від кількох медіа також підтвердили страту неназваної людини у в’язниці в південно-західному іранському місті Дезфул 19 серпня за звинуваченнями у злочинах, пов’язаних з наркотиками. Водночас Інформаційне агентство з прав людини повідомило про страту, пов’язану з наркотиками, у в’язниці Шейбан 19 серпня. В’язень – Абдулреза Калаванд – провів десять років під вартою перед стратою.

Організація Amnesty International стверджує, що режим у Тегерані страчує більше людей, ніж будь-яка інша країна світу, окрім Китаю, і засуджує ситуацію, яка перетворила в’язниці країни на «поля смерті».

«Безсоромна швидкість, з якою влада виконує пов’язані з наркотиками страти, порушуючи міжнародне право, викриває їхню негуманність і кричущу зневагу до права на життя. Міжнародне співтовариство має забезпечити, щоб співпраця в ініціативах по боротьбі з торгівлею наркотиками не сприяла, прямо чи опосередковано, свавільному позбавленню життя та іншим порушенням прав людини в Ірані», – заявила заступниця директора Amnesty International з Близького Сходу та Північної Африки Діана Елтахав у звіті від 2 червня.

Норвезька організація з прав людини в Ірані стверджує, що тільки в липні було страчено 61 людину, до списку входять 11 белуджів і троє громадян Афганістану.

З початку 2023 року в Ірані було страчено 423 особи, хоча інсайдери вважають, що фактична цифра може бути значно вищою.

Рівень страт в Ірані різко зріс, особливо на тлі широкомасштабних протестів, які минулого року прокотилися по всій країні після смерті 22-річної Махси Аміні під час затримання поліцією за ймовірне порушення правил носіння хустки.