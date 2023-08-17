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Державні ЗМІ: голова МЗС Ірану прибув до Саудівської Аравії на тлі потепління відносин

Хоссейн Амір-Абдоллахіан (на фото) прибув до Ер-Ріяда 16 серпня через два місяці після того, як його саудівський колега Фейсал бін Фархан відвідав Іран

Міністр закордонних справ Ірану відвідав Саудівську Аравію на тлі того, як регіональні суперники продовжують налагоджувати відносини після знакової угоди в березні.

Хоссейн Амір-Абдоллахіан прибув до Ер-Ріяда 16 серпня через два місяці після того, як його саудівський колега Фейсал бін Фархан відвідав Іран – це був перший візит високопоставленого представника сунітського королівства до Ірану, де більшість населення становлять шиїти.

Відносини між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією останніми роками були ворожими. Тегеран та Ер-Ріяд підтримували різні сторони кровопролитних конфліктів у Сирії та Ємені. У 2016 році відносини між країнами були розірвані формально.

У березні цього року вони відновили дипломатичні відносини в рамках угоди, укладеної за посередництва Китаю. 10 березня була опублікована спільна заява Саудівської Аравії та Ірану, в якій вказано, що країни зобовʼязалися не втручатися у внутрішні справи одна одної.

Про нормалізацію відносин двох великих країн регіону оголосили на тлі зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном, традиційним партнером Саудівської Аравії, та Тегераном. Міністр оборони США Ллойд Остін тоді під час візиту до Ізраїлю заявив, що Іран не має здобути ядерну зброю.

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