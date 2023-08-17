Державні ЗМІ: голова МЗС Ірану прибув до Саудівської Аравії на тлі потепління відносин

Міністр закордонних справ Ірану відвідав Саудівську Аравію на тлі того, як регіональні суперники продовжують налагоджувати відносини після знакової угоди в березні.

Хоссейн Амір-Абдоллахіан прибув до Ер-Ріяда 16 серпня через два місяці після того, як його саудівський колега Фейсал бін Фархан відвідав Іран – це був перший візит високопоставленого представника сунітського королівства до Ірану, де більшість населення становлять шиїти.

Відносини між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією останніми роками були ворожими. Тегеран та Ер-Ріяд підтримували різні сторони кровопролитних конфліктів у Сирії та Ємені. У 2016 році відносини між країнами були розірвані формально.

У березні цього року вони відновили дипломатичні відносини в рамках угоди, укладеної за посередництва Китаю. 10 березня була опублікована спільна заява Саудівської Аравії та Ірану, в якій вказано, що країни зобовʼязалися не втручатися у внутрішні справи одна одної.

Про нормалізацію відносин двох великих країн регіону оголосили на тлі зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном, традиційним партнером Саудівської Аравії, та Тегераном. Міністр оборони США Ллойд Остін тоді під час візиту до Ізраїлю заявив, що Іран не має здобути ядерну зброю.