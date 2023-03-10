Іран та Саудівська Аравія домовилися про відновлення відносин

Іран і Саудівська Аравія домовилися про відновлення дипломатичних відносин та обмін послами найближчим часом, повідомляють 10 березня агентства та засоби інформації обох країн.

Угоді передували переговори, що відбулися у столиці Китаю Пекіні, КНР виступила посередником.

Іранське державне агентство ІРНА повідомляє, що іранське посольство в Ер-Ріяді та саудівське в Тегерані відновлять роботу впродовж двох місяців.

Відносини між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією останніми роками були ворожими. Тегеран та Ер-Ріяд підтримували різні сторони кровопролитних конфліктів у Сирії та Ємені. У 2016 році відносини між країнами були розірвані формально.

10 березня опублікована спільна заява Саудівської Аравії та Ірану, в якій указано, що країни зобовʼязалися не втручатися у внутрішні справи одна одної.

Про нормалізацію відносин двох великих країн регіону оголошено на тлі зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном, традиційним партнером Саудівської Аравії, та Тегераном. Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні під час візиту до Ізраїлю заявив, що Іран не має здобути ядерну зброю.