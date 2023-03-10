Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Іран та Саудівська Аравія домовилися про відновлення відносин

Ємен, де Іран і Саудівська Аравія підтримують різні сторони конфлікту

Іран і Саудівська Аравія домовилися про відновлення дипломатичних відносин та обмін послами найближчим часом, повідомляють 10 березня агентства та засоби інформації обох країн.

Угоді передували переговори, що відбулися у столиці Китаю Пекіні, КНР виступила посередником.

Іранське державне агентство ІРНА повідомляє, що іранське посольство в Ер-Ріяді та саудівське в Тегерані відновлять роботу впродовж двох місяців.

Відносини між шиїтським Іраном та сунітською Саудівською Аравією останніми роками були ворожими. Тегеран та Ер-Ріяд підтримували різні сторони кровопролитних конфліктів у Сирії та Ємені. У 2016 році відносини між країнами були розірвані формально.

10 березня опублікована спільна заява Саудівської Аравії та Ірану, в якій указано, що країни зобовʼязалися не втручатися у внутрішні справи одна одної.

Про нормалізацію відносин двох великих країн регіону оголошено на тлі зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном, традиційним партнером Саудівської Аравії, та Тегераном. Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні під час візиту до Ізраїлю заявив, що Іран не має здобути ядерну зброю.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG