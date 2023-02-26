Єрмак повідомив про результати візиту глави МЗС Саудівської Аравії до України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про результати візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії, принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда до Києва.



«Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу. У рамках візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку», – написав він у телеграмі.

Єрмак подякував Саудівській Аравії за «важливий крок» – підтримку резолюцію ООН щодо сталого миру в Україні.

«Хочу нагадати, що Україна та Саудівська Аравія мають спільні виклики і досвід боротьби з ними. Мова про іранські БПЛА, які постачалися певним «повстанцям» і здійснювали атаки на нафтові об‘єкти Саудівської Аравії. Починаючи з минулого року ці ж іранські БПЛА опинилися у російських терористів і здійснюють атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Досвід боротьби з терористами у нас також спільний», – додав глава Офісу президента.

Як відомо, у Києві міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.