До Києва прибув глава МЗС Саудівської Аравії, зустрівся з Зеленським

До Києва прибув міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
«Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу», – йдеться у повідомленні Зеленського в телеграмі.
Деталі цієї зустрічі не повідомляються.
У вересні минулого року влада Росії звільнила десятьох полонених іноземців – п’ятьох громадян Великої Британії, двох громадян США, по одному громадянину Марокко, Швеції та Хорватії. Повідомлялося, що їх звільнення стало можливим завдяки посередництву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.
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