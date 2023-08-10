Американських в’язнів вивезли з іранської тюрми на тлі повідомлень про обмін

П’ятьох громадян США, ув’язнених в Ірані за звинуваченнями у «співпраці з ворожим урядом», перевели з в’язниці «Евін» в Тегерані до неназваного готелю на тлі повідомлень про те, що Сполучені Штати Америки та Іран досягли угоди про обмін ув’язненими.

Громадян США перевели 10 серпня після місяців закритих переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

За словами Джареда Генсера, адвоката одного з ув’язнених, чотирьох американців перевели з в’язниці «Евін» до готелю, а п’ятого, схоже, помістили під домашній арешт.

Рада національної безпеки Білого дому в своїй заяві підтвердила звільнення громадян США Сіамака Намазі, Морада Тахбаза, Емада Шаргі та двох інших американців, які побажали зберегти анонімність.

«Ми отримали підтвердження того, що Іран звільнив із в’язниці п’ятьох американців, які були несправедливо затримані, і відправив їх під домашній арешт», – заявила речниця Ради нацбезпеки Едрієн Вотсон.

Вона заявила, що хоча звільнення американців є «обнадійливим кроком», «їх взагалі ніколи не слід було затримувати».

Переговори про їх остаточне звільнення тривають і є делікатними, додала Вотсон.

Ув’язнених звільнили в той час, коли The New York Times повідомила, що Іран і Сполучені Штати досягли угоди про звільнення американців в обмін на невизначену кількість ув’язнених іранців, а Тегеран отримав доступ до шести мільярдів доларів доходу від нафти для гуманітарних цілей.

Ґреґорі Брю, аналітик Eurasia Group, сказав іранській службі Радіо Свобода, що ця подія стала першою конструктивною ознакою прогресу у відносинах між США та Іраном після повідомлень про неофіційну домовленість у червні.