Боррель підтвердив, що шведський дипломат утримується в Ірані понад 500 днів

Голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель 5 вересня підтвердив, що Йохан Флодерус, шведський дипломат, який працює на ЄС, перебуває в полоні в Ірані понад 500 днів.

Як пише AFP, Боррель сказав журналістам, що Брюссель «непохитно» наполягає на звільненні 33-річного чоловіка.

Напередодні у ЄС підтвердили, що громадянин Швеції був затриманий в Ірані у квітні 2022 року, однак не було відомо, чи затриманий європеєць є дипломатом.

Раніше видання New York Times повідомило, що громадянин Швеції, який, за даними газети, працював на дипломатичний корпус Європейського Союзу, перебуває у в’язниці в Ірані понад 500 днів.