У ЄС підтвердили ув’язнення громадянина Швеції в Ірані з квітня 2022 року

Швеція та Єврокомісія підтвердили, що в Ірані затриманий громадянин Швеції – цей останній відомий випадок затримання іноземного громадянина в Ірані на тлі політичної напруженості із Заходом. Про це повідомляє агенція Reuters.



«Громадянин Швеції – чоловік тридцяти років – був затриманий в Ірані в квітні 2022 року», – повідомили в швецькому МЗС. – «Міністерство закордонних справ і посольство Швеції в Тегерані дуже інтенсивно працюють над цією справою і підтримують тісні контакти з ЄС».



Представник Європейської комісії в понеділок також підтвердив, що громадянин Швеції утримується в Ірані, але відмовився надати додаткові подробиці.

Ні Швеція, ні ЄС не ідентифікували чоловіка.



«На нашу думку, розгляд справи ускладнився б, якби міністерство публічно обговорювало свої дії. У світлі цього ми не бачимо причин підтверджувати будь-які імена», – додали в МЗС Швеції.



Раніше видання New York Times повідомило, що громадянин Швеції, який, за даними газети, працював на дипломатичний корпус Європейського Союзу, перебуває у в’язниці в Ірані більше 500 днів.