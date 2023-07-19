В Ірані акторку засудили до двох років увʼязнення за відсутність хіджаба

Іранський суд засудив акторку Афсане Байєган до двох років вʼязниці за відсутність хіджабу. 61-річна акторка прийшла на кінопоказ без хустки на голові, але в капелюшку, а потім виклала фотографії із заходу в соцмережах.

Суд призначив їй покарання із пʼятирічною відстрочкою. Крім того, їй на два роки заборонено користуватися інтернетом. Вона буде зобовʼязана щотижня відвідувати психолога, щоб боротися з «антисімейною поведінкою».

Афсане Байєган – одна з найяскравіших зірок іранського кіно у 1960-70-х роках. Вона брала участь у конкурсі краси «Міс Іран» у 1976 році, за два роки до ісламської революції.

У сучасному Ірані діє закон, який наказує всім жінкам закривати волосся та шию. За його дотриманням стежить поліція моралі, також порушниць упізнають за записами з вуличних відеокамер.

Патрулювання вулиць поліцією моралі було припинене після тривалих протестів, що спалахнули після смерті у вересні 2022 року 22-річної іранки Махси Аміні. Вона померла після затримання за звинуваченням у неправильному носінні хіджабу. Родина Аміні стверджувала, що її побили до смерті співробітники силових структур.

Протести із гаслами проти поліцейського насильства жорстко придушувалися. За час цих акцій загинули щонайменше 500 людей, затримано десятки тисяч. Декілька учасників протестів були страчені. У липні влада Ірану повідомила, що відновлює роботу поліції моралі.