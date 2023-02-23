Іран запровадив санкції проти президента Радіо Свобода Джеймі Флая

Іран вніс до списку санкцій президента медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флая. 22 лютого він опинився серед майже 40 фізичних осіб й організацій, які потрапили під санкції після того, як ЄС та Велика Британія розширили санкційний список проти Тегерана.

Особам, які потрапили під санкції Ірану, заборонено в’їзд до країни, крім того, у них будуть вилучені всі активи в державі, якщо вони існують і будуть виявлені, сказано в повідомленні міністра закордонних справ Ірану.

«Це знак честі бути під санкціям іранського режиму, – сказав Флай у відповідь на рішення Тегерана. – Я пишаюся журналістами Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода – ред.), які викривають урядову брехню та жорстокість і звертаються до все більшої аудиторії, яка хоче правди. Ніщо не завадить нашій роботі».

ЄС і Велика Британія днем раніше запровадили санкції проти 32 іранських чиновників і політиків, а також двох організацій за їхню роль у жорстокому придушенні протестів у країні, зокрема репресії щодо незалежних журналістів, які намагалися висвітлювати події в Ірані.

Тегеран намагається звинуватити західні країни у масштабних протестах, які спалахнули в Ірані у вересні 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні. За даними правозахисних груп, за час масових акцій понад 500 демонстрантів загинули, включаючи 70 неповнолітніх, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Протести по всій країні почали потроху стихати після того, як стало відомо про перші страти.

У грудні до списку санкцій Ірану потрапила іранська служба Радіо Свобода і французький журнал Charlie Hebdo. Тоді Флай назвав це рішення Тегерана «абсурдною маніпуляцією правдою, звичайною для будь-якого авторитарного режиму».