Влада Ірану запропонувала амністію десяткам тисяч протестувальників, опозиція це критикує

Кілька іранських юристів, правозахисників, ув’язнених протестувальників і колишніх політичних в’язнів назвали указ про амністію, виданий верховним лідером Ірану для десятків тисяч протестувальників, «пропагандою і брехнею», передає іранська служба Радіо Свобода.

Саїд Дехган, адвокат кількох політичних активістів, назвав заяви судової влади про «амністію для протестувальників» спробою «нав’язати брехливий наратив режиму» та «нахабно змінити позиції позивача та обвинуваченого».

Тим часом група іранських користувачів у Твітері відреагувала на новину про амністію Хаменеї протестувальникам у кампанії з хештегом #NeverForget (#یادمون_نمیره), нагадавши про вбивства протестувальників і опонентів під час правління Ісламської Республіки.

Наказ Хаменеї про помилування деяких ув’язнених є звичайною щорічною процедурою, яка зазвичай відбувається перед річницею Ісламської революції 1979 року. Однак цього року наказ було видано, коли уряд зіткнувся з однією з найбільших загроз для ісламського керівництва з часів революції 1979 року.

Державні медіа Ірану 5 лютого повідомили, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив амністію для «десятків тисяч» ув’язнених, в тому числі протестувальників, заарештованих під час антиурядових мітингів, спричинених смертю молодої жінки після затримання за нібито порушення закону країни про носіння хустки.

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Державні медіа процитували заступника судді Садега Рахімі, який сказав, що для того, щоб бути помилуваним, обвинувачені повинні «висловити жаль через свої дії та дати письмове зобов’язання не повторювати їх».

За повідомленнями, наказ про амністію Хаменеї не стосується в’язнів із подвійним громадянством і тих, хто звинувачується в «безчинствах на Землі» – звинувачення, яке висунуто багатьом із заарештованих під час нещодавніх загальнонаціональних протестів і за яке може бути винесений смертний вирок.

За оцінками правозахисних груп, на даний момент у зв’язку з протестами заарештовано близько 20 000 осіб.

Правозахисна група Ірану, яка базується в Норвегії, оцінює, що приблизно 100 ув’язненим може загрожувати смертна кара.