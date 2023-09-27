Херсон: війська РФ ввечері завдали ударів одразу по двох підприємствах, зараз масований обстріл

Російські війська ввечері завдали ударів одразу по двох підприємствах в Херсоні, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Вогнеборці, прибувши на місця пожеж, розпочали роботу, але підступний ворог завдавав повторні обстріли. Тому рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння після того, як обстріли стихали», – йдеться у повідомленні.

Близько 22:00 голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що Херсон зараз перебуває під масованим обстрілом.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».