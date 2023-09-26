ООН підтвердила загибель понад 9 тисяч мирних жителів від початку повномасштабного вторгнення РФ

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинув 9 701 мирний житель, йдеться у звіті ООН за 25 вересня 2023 року.

За даними ООН, із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала 27 449 жертв серед цивільного населення в Україні – це число включає 9 701 загиблого і 17 748 поранених.

Також із 1 до 24 вересня 2023 року ООН вже зафіксувала 554 жертви серед цивільного населення в Україні.

ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб «значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою».

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб», – наголошується в повідомленні.

ООН уточнює, що серед загиблих – 4521 чоловік, 2707 жінок, 289 хлопчиків і 237 дівчаток. Також стать 29 дітей і 1918 дорослих поки що не вдалося встановити.

Раніше спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що задокументована кількість випадків використання тортур на окупованих територіях України та щодо українських полонених з боку представників російських силових структур свідчить про те, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні.

Згідно зі звітом Mobile Justice Team, опублікованим у серпні, російські військові катували майже половину жителів Херсонщини, яких утримували у слідчих ізоляторах під час окупації міста, в тому числі заручники зазнавали сексуального насильства. Правозахисники проаналізували 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.