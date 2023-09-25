Комісія ООН: катування на окупованих Росією територіях є широко розповсюдженим та систематичним

У Незалежній міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні повідомляють, що застосування катувань російськими військами на окупованих територіях є широко розповсюдженим та систематичним.



«Комісія також зосередила свою увагу на розслідуванні порушень особистої недоторканності в регіонах, які тривалий час перебували під російською окупацією, а саме в Херсонській та Запорізькій областях. Комісія зібрала подальші докази того, що застосування катувань російськими збройними силами на підконтрольних їм територіях було широко розповсюдженим та систематичним. Жертвами таких катувань, насамперед, ставали особи, звинувачувані в тому, що вони є інформаторами українських збройних сил», – заявив голова комісії Ерік Мьосе під час виступу перед Радою з прав людини 25 вересня.



За його словами, комісія встановила, що катування, здебільшого, відбувалися на території різних установ позбавлення волі, підконтрольних російській владі.



«У цих різних установах під час допитів застосовувалися схожі методи катувань, головним чином, з метою отримання інформації від жертв. Це призводило до сильного болю та страждань. Один потерпілий, який зазнав катувань електричним струмом, заявив: «Кожного разу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам'ятаю, мене били струмом. [...] Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність», – розповів голова комісії.



Мьосе зазначив, що у деяких випадках катування застосовувалися із такою жорстокістю, що призводили до смерті жертви.



Комісія продовжує документувати місце розташування та інформацію щодо таких установ, ще раз підтверджуючи свої висновки про повсюдне застосування катувань російською окупаційною владою.

Раніше спеціальна доповідачка ООН з питань тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що задокументована кількість випадків використання тортур на окупованих територіях України та щодо українських полонених з боку представників російських силових структур свідчить про те, що тортури стали частиною системної політики, яку здійснює Росія в Україні.

Згідно зі звітом Mobile Justice Team, опублікованим у серпні, російські військові катували майже половину жителів Херсонщини, яких утримували у слідчих ізоляторах під час окупації міста, в тому числі заручники зазнавали сексуального насильства. Правозахисники проаналізували 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.