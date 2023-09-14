Польовий офіс Міжнародного кримінального суду почав роботу у Києві

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Про це під час брифінгу 14 вересня повідомили генеральний прокурор України Андрій Костін та Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як зазначив Андрій Костін, відкриття офісу це ще один крок до подальшого зміцнення нашого партнерства.

«Це найбільше представництво МКС за межами Гааги. Його робота допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом, це підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня чинити проти України та українців. Наші прокурори пліч-о-пліч працюють з експертами Міжнародного кримінального суду практично на щоденній основі», – зазначив генпрокурор.

За словами Каріма Хана, кількість його колег, які працюватимуть в офісі в Україні, не оголошуватимуть з міркувань безпеки, але вона суттєва.

«У нас уже є штат, який тут працює повний робочий день. Я не збираюся наводити цифри з міркувань безпеки та з інших причин, але це значуща присутність, з якою ми маємо на меті досягти результатів, побудувати партнерські зв’язки та переконатися, що у нас є здатність відокремлювати правду від вигадки» – розповів Карім Хан.

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Як розповів генпрокурор Андрій Костін, одним із результатів п’яти місяців співпраці Офісу генпрокурора та МКС став, зокрема, ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової, який майже пів року тому видав Міжнародний кримінальний суд.

«Ми повністю відкриті та прозорі, надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне аби експерти, слідчі МКС мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки», – зазначив Костін.

За словами Хана, МКС має захистити права людей в Україні та в усьому світі, які вимагають справедливості.

«Ми повинні показати, що базові стандарти гуманності щось значать. І я думаю, що це почуття відповідальності, та об’єктивна, незалежна неупередженість – це те, що надихає Бренду Холліс (керівниця команди МКС в Україні – ред.), чоловіків і жінок мого офісу, а також членів Офісу генерального прокурора. І якщо ми будемо зосереджено працювати в цьому напрямку, то, сподіваємось, ми побудуємо переконливі справи. Це буде хорошою відповіддю тим людям в Україні та в інших частинах світу, які вірять, що можуть безкарно захопити те, що хочуть, взяти те, що хочуть, вбивати кого завгодно, націлюватися на все, що завгодно. Тому що тут, у 2023 році, ця жорстокість має бути викорінена», – підсумував прокурор МКС.

За даними Офісу генпрокурора, нині в Україні вже зафіксовано понад 104 000 воєнних злочинів. Їхня кількість зростає щоденно.