Прем’єр Вірменії підтвердив, що Єреван ратифікує Римський статут

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Римський статут Міжнародного карного суду буде ратифікований у країні в повному обсязі. Про це він заявив у парламенті країни під час сесії питань до уряду, повідомляють місцеві медіа.

«Уряд направив Римський статут до парламенту, і, відповідно до моєї позиції та позиції нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це не має жодного стосунку до відносин Вірменії та Росії, це стосується питань нашої безпеки», – цитує Пашиняна Armenpress.

Вірменський уряд передав Римський статут на ратифікацію до парламенту 1 вересня. Представник парламенту Ален Симонян сказав, що його буде ратифіковано, оскільки це потрібно країні, проти якої «вчиняють воєнні злочини».

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У березні російські медіа повідомили з посиланням на МЗС Росії, що Москва вважає «абсолютно неприйнятним» можливе приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду і вже попередила вірменську владу про «вкрай негативні наслідки» для двосторонніх відносин у разі такого кроку.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львів-Бєлової. У заяві суду йдеться, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС підтримали США, більшість країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) та Україна. Відтак країни, які ратифікували Римський статут МКС (на цей момент їх 123), зобов’язані заарештувати Путіна в разі його появи на їхніх територіях.