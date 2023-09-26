Черговий обстріл Вовчанська: прокуратура повідомляє про одного пораненого

Російські військові знову обстріляли Вовчанськ на Харківщині, повідомляє Офіс генерального прокурора 26 вересня.

За попередніми даними прокуратури, обстріл вели з артилерії.

«Отримав поранення 64-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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Напередодні російські війська також обстрілювали Вовчанськ. Голова області повідомляв про двох поранених.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.