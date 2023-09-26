У ВМС повідомили, скільки «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні вранці 26 вересня перебувають шість російських кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до трьох ракет, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель», – йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія в ніч на 26 вересня атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed: з 38 дронів 26 збили.

Через російські нічні атаки, за даними влади, постраждала припортова інфраструктура на Одещині – двоє людей постраждали, та уражено підприємство у Кривому Розі – без жертв. На Черкащині є влучання в інфраструктурний об’єкт.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.