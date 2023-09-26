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Війська РФ атакували припортову інфраструктуру на Одещині, 2 людини постраждали – ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Російські війська цієї ночі обстріляли Одещину, влучивши в припортову інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі», – повідомив Кіпер у Telegram.

Напередодні армія РФ також била по Одещині дронами-камікадзе, ракетами «Онікс» і «Калібрами». Повідомлялося про влучання у припортову інфраструктуру, руйнування морського вокзалу в Одесі, будівлі привокзального готелю, зерносховища. Загинули дві людини і ще одна постраждала.

З липня, коли Москва вийшла із «зернової угоди», що дозволяла безпечно транспортувати зерно через Чорне море, Росія посилила атаки на інфраструктуру експорту українського зерна на півдні України.

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