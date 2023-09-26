У Кривому Розі через російський обстріл постраждало одне з підприємств – влада

Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що вранці у Кривому Розі внаслідок російської атаки пролунав вибух на одному з підприємств міста.

«Головне, що ніхто не постраждав. Наразі всі подробиці уточнюються», – повідомив Ситниченко у фейсбуці.

За його даними, на решті території Криворіжжя ситуація спокійна.

«Вся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі», – додав він.

За даними Дніпропетровської ОВА, також уночі армія РФ тричі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії.

«Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. Люди не постраждали», – йдеться в повідомленні ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.