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Політика

Атака по Одесі і Кривому Рогу. Хто навів удар на ВМФ РФ? Чи буде світло взимку?

  • Кілька груп дронів типу «Шахед» кілька годин поспіль атакували вночі Одещину. Це друга ніч поспіль масованих атак сил Росії на gівдень України. Окрім того, про вибухи вранці повідомили і в Кривому Розі.

Про наслідки говоримо у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Удар по штабу ВМФ Росії у Севастополі допомогли навести російські офіцери – про це журналістом розповідають партизани з руху «Атеш». В Силах спеціальних операцій звітують про загибель командувача російського флоту. Яку роль ці удари відіграють у звільненні Криму та як допомагають партизани і російські військові? Обговоримо.
  • Апеляцію Ігоря Коломойського суд не задовольнив. Олігарха залишили під вартою з можливістю внести заставу – розмір якої майже 4 мільярди гривень. Не допомогли навіть журналісти «1+1» та ексміністр культури, які прийшли брати Коломойського на поруки. Як розвивається справа – говоримо з антикорупціонерами.
  • США планує передати Україні більш ніж пів мільярда доларів на підтримку енергетичного сектора. Тим часом Україна готується до зими з можливими новими атаками на енергетичну інфраструктуру. Чи готова Україна до цих викликів та до чого готуватися українцям. Говоримо з експертом.

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