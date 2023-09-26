Атака по Одесі і Кривому Рогу. Хто навів удар на ВМФ РФ? Чи буде світло взимку?

Нова масована атака РФ на Україну: наслідки в Києві та Черкасах (фотосвідчення)

За даними української влади, щонайменше шестеро людей загинули та десятки отримали поранення в результаті найбільших ракетних ударів по Україні за останні тижні, які завдали шкоди енергетичним об’єктам і спричинили збої в електроенергії.