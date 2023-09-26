Знищено 26 із 38 «шахедів»: у Повітряних силах повідомили деталі відбитих атак РФ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 26 вересня російські війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed.

«Зафіксовано пуски 38 ударних БПЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 26 ударних БПЛА Shahed-136/13. По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи», – повідомили у Повітряних силах.

Раніше сьогодні повідомлялося, що через російські нічні атаки постраждала припортова інфраструктура на Одещині – двоє людей постраждали, та уражено підприємство у Кривому Розі – без жертв. Дані щодо інших регіонів уточнюються.