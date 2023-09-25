Атака «шахедів» з Чорного моря триває – у низці областей оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що атака «шахедів» з Чорного моря триває.

Військові поінформували про рух безпілотників в напрямках Кропивницького, Миколаєва, Черкас.

Повітряна тривога оголошення в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Ввечері 25 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила влучання, але про наслідки наразі не повідомляла.

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Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.