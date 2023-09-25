Мер Миколаєва повідомив про «приліт». В області оголошена повітряна тривога

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив удар в місті.



«Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережі повідомили про звуки вибухів в Миколаєві.

О 21:01 в області оголосили повітряну тривогу.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп ударних безпілотників Shahed.

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В останні дні Росія практично щоденно атакує як ракетами, так і ударними безпілотниками південь України. При цьому Москва заперечує свої атаки цивільних в Україні.