Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп «шахедів»

Повітряні сили Збройних сил України попередили про рух кількох груп ударних безпілотників Shahed.

«Зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних БпЛА Shahed з Чауди, Крим. Орієнтовний час входження в підконтрольний повітряний простір України – близько 22:00», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Наразі повітряну тривогу оголосили у Миколаївській області.

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В останні дні Росія практично щоденно атакує як ракетами, так і ударними безпілотниками південь України. При цьому Москва заперечує свої атаки цивільних в Україні.