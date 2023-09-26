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На Черкащині через атаку «шахедів» військами РФ є влучання в інфраструктурний об’єкт – ОВА

Попередньо, без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків атаки (фото ілюстративне)

У Черкаській області через нічну атаку російськими ударними дронами пошкоджено інфраструктурний об’єкт, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

«Тривожний початок доби на Черкащині. Уночі ворог атакував нашу область «шахедами». Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак маємо влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо, без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків», – написав посадовець у Telegram.

Раніше сьогодні повідомлялося, що через російські нічні атаки постраждала припортова інфраструктура на Одещині – двоє людей постраждали, та уражено підприємство у Кривому Розі – без жертв.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі було знищено 26 із 38 «шахедів», запущених Росією по Україні.

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