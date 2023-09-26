На Донеччині рятувальники потрапили під обстріл

У Бахмутському районі рятувальники потрапили під обстріл армії РФ, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл», – зазначили в ДСНС.

Як розповіли у відомстві, вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне Бахмутського району.

«У цей час окупанти розпочали повторний обстріл. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав», – додали в ДСНС України.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.