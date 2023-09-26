Нічна атака РФ: на переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести – Дімчогло

Внаслідок удару по поромній переправі «Орлівка» були пошкоджені переважно вантажівки та вікна в адміністративних будівлях – про це Радіо Свобода розповів засновник поромного комплексу «Орлівка» Юрій Дімчогло.

За його словами, атака сталася близько 2 години ночі.

«Постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску дуже багато цивільних, міжнародного напрямку, вантажівок – біля 30. З них шість вигоріли повністю. Трохи пошкоджено складські приміщення, але прямого влучання туди не було. Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну», – сказав він.

За словами Дімчогло, адміністративний будинок пункту пропуску вцілів, але ударна хвиля вибила скло, 80% вікон доведеться замінювати.

Як розповів засновник переправи, між повітряною тривогою і атакою пройшло 10-15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко і вивели з території пункту перетину громадський транспорт.

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«Та було два автобуси, один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було», – каже він.

Другий автобус, за словами Дімчогло, оформили за 10 хвилин. Під час його від’їзду почалися удари, через що в автобусі тріснуло скло. Постраждали тільки водії.

Дімчогло вказав на те, що переправа є «повністю цивільним об’єктом» без військових, за винятком прикордонників. Водночас це також єдиний пункт перетину кордону з країною Євросоюзу на півдні України.

«Ми зараз зачищаємо пункт пропуску і сподіваємося, що в дуже короткі строки (відновимо роботу – ред.), тому що ми дуже затребувані. Сподіваємося в найкоротші строки відновити дорогу між Україною і Румунією», – сказав він.

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Раніше 26 вересня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська цієї ночі обстріляли регіон. В Ізмаїльському районі повідомлялося про влучання у припортову інфраструктуру, пошкодження будівлі пункту пропуску і двох постраждалих.

Згодом начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) уточнила, що пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією в Одеській області зупинив свою роботу через нічну атаку з боку російських військ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на вказаному пункті пропуску відбуваються заходи зі стабілізації.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі було знищено 26 із 38 «шахедів», запущених Росією по Україні, більшість над південними регіонами.