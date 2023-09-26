Через нічну атаку на Одещину не працює пункт пропуску з Румунією – Гуменюк

Через нічну атаку з боку російських військ припинив роботу пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією в Одеській області. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомила начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

«Сьогоднішня нічна атака в прикордонній інфраструктура фактично припинила роботу одного з пунктів пропуску. Орлівка зараз не працює. Тому, плануючи маршрути на Румунію, треба це враховувати, – сказала Гуменюк.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на вказаному пункті пропуску відбуваються заходи зі стабілізації.

«Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки радимо обрати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску «Рені», – звернулися прикордонники.

Вона також спростувала поширену у телеграм-каналах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.

«У нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного», – сказала речниця ОК «Південь».

При цьому, за словами Гуменюк, під прицілом російських військ була не лише Одещина, а й інші південні області.

«Вони намагалися розвіятися, максимально роззосередитися, щоб заплутати систему протиповітряної оборони. Це була атака і в напрямку Миколаївської області, і центральних областей, і по Херсонщині працювала наша система протиповітряної оборони. Більш сконцентровано ворог діяв, звісно, по Подунав’ю, вже такий улюблений маршрут у нього. Постраждала прикордонна і портова інфраструктура. Є влучання в зерносховище», – додала Гуменюк.

Загалом у зоні відповідальності ОК «Південь» знищили 22 безпілотники, каже вона: шість – над Миколаївщиною, по три – над Кіровоградщиною і Херсонщиною, і десять – на Одещині.

Гуменюк також розповіла, що наразі в ОК «Південь» не фіксують збільшення атак, однак зауважують, що здебільшого російські військові застосовують безпілотники.

«Ці атаки мішаного типу, з використанням тих видів озброєння, які ворог може собі дозволити. Звісно, що акцент робиться на безпілотниках. Цю війну і так вже називають війною дронів. Тут ми говоримо про те, що в порівнянні з ракетами, це дещо дешевший спосіб нанесення вогневого ураження. Отримавши підтримку від своїх партнерів з Ірану, і налагодивши певне виробництво у себе, вони можуть собі дозволяти ось такі атаки. Наша задача – відбивати і захищатися», – сказала Наталія Гуменюк.

Раніше сьогодні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська цієї ночі обстріляли регіон. В Ізмаїльському районі є влучання у припортову інфраструктуру. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. Загорілися 6 фур. Також постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі було знищено 26 із 38 «шахедів», запущених Росією по Україні.