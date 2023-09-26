Санду: Росія несе відповідальність за «всі наслідки» війни в Україні

Президентка Молдови Мая Санду «рішуче засудила» нічну атаку Росії на південні регіони України, в тому числі на портову інфраструктуру на Чорному морі.

«І я повторюю: Росія несе повну відповідальність за всі наслідки її війни проти України, в тому числі ті, які впливають на суверенну територію Молдови», – додала вона.

Санду не уточнила, чи нічний російський обстріл проти 26 вересня поцілив по території Молдови.

Нічну атаку також засудило Міністерство оборони Румунії.

Напередодні стало відомо, що в молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя вночі проти 25 вересня могли впасти уламки ракети С-300. Таким типом озброєння, серед іншого, армія РФ атакує Україну.

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Раніше сьогодні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські війська цієї ночі обстріляли регіон. В Ізмаїльському районі повідомлялося про влучання у припортову інфраструктуру, пошкодження будівлі пункту пропуску і двох постраждалих.

Згодом начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) уточнила, що пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією в Одеській області зупинив свою роботу через нічну атаку з боку російських військ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на вказаному пункті пропуску відбуваються заходи зі стабілізації.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі було знищено 26 із 38 «шахедів», запущених Росією по Україні, більшість над південними регіонами.