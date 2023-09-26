По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача

У всіх областях України вдень 26 вересня оголошували повітряну тривогу. Влада закликала людей пройти в укриття.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».

Приблизно через пів години тривогу скасували. Повідомлень про обстріли за цей час не надходило.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія в ніч на 26 вересня атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed: з 38 дронів 26 збили.

Через російські нічні атаки, за даними влади, постраждала припортова інфраструктура на Одещині – двоє людей постраждали, та уражено підприємство у Кривому Розі – без жертв. На Черкащині є влучання в інфраструктурний об’єкт.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.