«Сім успішних кейсів із семи»: речник ВМС розповів про хід суден «новим коридором» у Чорному морі

Тимчасовий коридор безпеки, організований Україною, продовжує працювати – про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук на брифінгу 26 вересня.

Так він відповів на питання про вихід українських суден із портів Одещини після відмови Росії від Чорноморської зернової угоди.

«За оновленими даними, новим коридором у нас вже вийшли сім суден. Тобто це сім із семи успішних кейсів. Зайшли два, вийшли сім. П’ять суден – це ті, що перебували тут до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, цей процес триває. Ми робимо все, щоб забезпечити безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах», – заявив Плетенчук.

Із територіальних вод України судна потрапляють до вод Румунії, Болгарії, Туреччини – це є територіальним морем країн НАТО, відтак там російські війська «не можуть наважитися» на вогневе ураження, сказав він.

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За словами Плетенчука, основну небезпеку в Чорному морі наразі становлять російська авіація та ракетне озброєння.

«Корабельні угруповання вони вже сюди не заводять. Вони чудово розуміють, що ми зможемо їх знищити. Відповідно, вони їх тримають подалі, десь за берегами кримськими, ближче до Новоросійської бази своєї. Тому продовжують працювати ракети, «Шахеди» та авіація. Це той напрямок, який нам іще потрібно буде перекрити. І, звісно, тут у нас надія на нові зразки озброєння, таке як F-16», – додав він.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.