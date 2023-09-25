ОВА: ще одна людина поранена через обстріл Вовчанська

Російський обстріл Вовчанська пошкодив два приватних житлових будинки в місті, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – заявив він.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив про пораненого чоловіка внаслідок обстрілу Вовчанська.

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Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.