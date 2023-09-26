Прокудін: через удар дрона по Бериславу поранений поліцейський, ще двоє постраждалих у Киселівці

Російські війська завдали удару дроном-камікадзе по Бериславу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 26 вересня.

«Уламкове поранення плеча отримав поліцейський з Дніпропетровщини», – заявив він.

Крім того, голова області уточнив наслідки обстрілу Киселівки увечері напередодні, зазначивши, що постраждали ще двоє людей:

«У тяжкому стані до лікарні шпиталізували 83-річну жінку, лікарі борються за її життя. У 45-річного чоловіка діагностували вибухову травму та уламкове поранення».

Читайте також: Через ранковий обстріл Херсона постраждали двоє людей – ОВА

Напередодні Прокудін заявив, що через обстріл Киселівки постраждали четверо людей. Чоловікам 28 і 64 років та 67-річній жінці надали допомогу на місці, ще одну жінку 68 років госпіталізували в стані середньої важкості.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.